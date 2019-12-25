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Минобороны Британии назвало Россию главной угрозой европейской безопасности
Сегодня, 8:11
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lesjasap

Минобороны Британии назвало Россию главной угрозой европейской безопасности

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Британские военные объяснили, чему угрожает Москва.

Минобороны Великобритании назвало Россию главной угрозой европейской безопасности. Об этом сообщается в плане масштабной модернизации вооруженных сил королевства. 

Россия продолжает представлять главную ядерную, обычную военную и гибридную угрозу европейской безопасности. Благодаря модернизации российских вооруженных сил, их способности интегрировать все направления деятельности государства и возросшей готовности рисковать Россия является умелым и непредсказуемым игроком.

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Британцы оценили способность российской армии наносить высокоточные удары и использованием интегрированных систем противовоздушной обороны. Такие действия, по мнению военных, лишают Лондон и его союзников свободы действий. По данным Великобритании, Россия ставит под угрозу способность королевства поддерживать собственные силы и отстаивать национальные интересы в Европе, на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье.

В Британии обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: великобритания, европа, минобороны, угроза
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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