The Times рассказала о произошедшем на базе королевских ВВС на Кипре.

В Британии обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Times со ссылкой на собственные источники в военной разведке. По мнению специалистов, армия РФ пытается создавать помехи для передачи сигналов воздушным судам, которые базируются на британской базе на Кипре. Аналитики говорят о том, что при таком положении стороны могут избегать вооруженного конфликта, но при этом конфронтация все еще имеет место быть.

Россия пытается создавать помехи для взлетающих самолетов, что проходит в рамках ее деятельности на пороге конфликта. источник The Times

В СМИ напомнили, что "враждебное государство" ранее пыталось препятствовать передаче сигналов для транспортника Airbus A400M, который совершал полеты с базы ВВС королевствам "Акротири" на Кипре. В момент инцидента на борту находились военнослужащие.

Британский генерал заявил о преимуществе России в киберпространстве.

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