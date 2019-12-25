Times: в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"

Эксперт сравнил эффективность российского и европейского препаратов.

The Times заявил о том, что в Германии признали эффективность "Спутник V". По мнению некоторых немецких экспертов, препарат российского производства для профилактики заражения COVID-19 может оказаться более действенным, чем европейские аналоги.

Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз Томас Мертенс, глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии

По мнению специалиста, российские ученые поступили умно, решив использовать два различных вирусных вектора в производстве вакцины, так как такой способ помогает уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата. Он подчеркнул, что полагает, что Евросоюз разрешит использование "Спутник V" на своей территории.

Треть россиян может быть почти невосприимчива к коронавирусу.

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