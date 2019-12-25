Треть россиян может быть почти невосприимчива к коронавирусу

Треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19, потому что уже имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. Об этом "Известиям" рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
По словам вирусолога, исследование, которое проводилось в Германии, показало, что треть населения имело клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии. Александр Лукашев предположил, что и в России может быть треть таких граждан.
При этом вирусолог отметил, что пока что нет никаких данных насчет того, болеют ли эти люди вообще или заболевание у них протекает в легкой форме.
Ранее Терешкова сделала прививку от коронавируса.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все