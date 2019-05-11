Депутат Государственной думы Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, тестирование показало наличие антител в организме Терешковой — что является следствием сделанной прививки.
Когда Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, это следствие сделанной прививки.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Он отметил, что уже многие депутаты прошли вакцинацию. По словам спикера, у РФ есть отечественный препарат против COVID-19, однако вакцинация — личное дело каждого.
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