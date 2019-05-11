Володин отметил, что уже многие депутаты прошли вакцинацию.

Депутат Государственной думы Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, тестирование показало наличие антител в организме Терешковой — что является следствием сделанной прививки.

Когда Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, это следствие сделанной прививки. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он отметил, что уже многие депутаты прошли вакцинацию. По словам спикера, у РФ есть отечественный препарат против COVID-19, однако вакцинация — личное дело каждого.

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