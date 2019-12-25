В 2021 году Заневский парк в Петербурге оформят в космическом стиле

Парк появился в 1983 году. Тогда же, когда Валентина Терешкова полетела в космос

Заневский парк в Красногвардейском районе благоустроят в 2021 году. Он получил "космический" облик, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 31 января.

В парке планируют сохранить зеленый ландшафт территории, сделать ярусное наружное освещение, интерактивные качели. Яркость света фонарей над качелями будет зависеть от амплитуды движения. На площадках появятся батуты, скалодром, игровой комплекс в виде корабля "Восток".

Тема космоса при проектировании благоустройства зеленой зоны была выбрана не случайно. Парк известен жителям района как парк Валентины Терешковой. Дело в том, что полет в космос космонавта в 1953 году совпал с появлением зеленых насаждений.

Всего в этом году в Северной столице обустроят 12 общественных пространств.

Фото: gov.spb.ru