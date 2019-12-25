Штефан Хайлеманн рассказал журналистам о своем самочувствии после прививки.

Житель Германии прилетел в Россию с семьей ради вакцинации "Спутником V". Об этом сообщили немецкие журналисты из издания Focus. В публикации сказано, что прививку российским препаратом сделал сотрудник страховой компании по имени Штефан Хайлеманн. По мнению иностранца, "Спутник V" является лучшей вакциной от коронавируса из всех существующих на данный момент.

Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника". Штефан Хайлеманн, немец

По словам вакцинированного, прививку также сделали его дети и супруга. После укола немец чувствовал себя разбитым и зафиксировал повышенную температуру. Однако на следующий день недомогание прошло. По мнению Хайлеманна, в РФ сейчас жизнь приятнее, чем в ФРГ, так как на территории не действуют жесткие ограничительные меры, а магазины и рестораны открыты для посетителей.

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Фото: Минздрав России