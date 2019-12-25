Патрик Сандер опубликовал аналитическую статью в The Times.

Британский генерал заявил о преимуществе России в киберпространстве. Об этом специалист заявил журналистам местного издания The Times в опубликованном материале "Китай и РФ перехватили инициативу в битве за киберпространство". Автором публикации выступил глава Стратегического командования вооруженных сил Патрик Сандерс.

Мы уступаем стратегическую инициативу соперникам. В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких, как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка. Патрик Сандерс, британский генерал

Эксперт напомнил, что Москва способна комбинировать военные и невоенные средства, чтобы менять географическую карту, а также менять баланс сил в регионах. Такое поведение в Великобритании считают подрывом единства обществ за счет распространения дезинформации. Эксперт уверен, что РФ, как и КНР, имеют решающее преимущество в военных технологиях информационного времени.

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