В Британии прошел третий этап исследований вакцины.

Вакцина Novavax оказалась эффективна против "британского штамма" COVID-19. Об этом на официальном сайте сообщили представители биотехнологической компании. Накануне стали известны результаты клинических испытаний препарата в рамках третьего этапа, который состоялся на территории Великобритании. Специалисты установили, что эффективность их разработки от инфекции коронавируса составляет 96,4 процента против обычного штамма, а также 86,3 процента против нового "британского".

Известно, что в исследовании вакцины принимали участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет. При этом возрастной порог более чем 27 процентов испытателей превышал 65 лет.

Напомним, что в конце января в компании рассказали, что по итогам третьей фазы испытаний действенность препарата от Novavax составила 89,3 процента.

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