Novavax заявила об эффективности вакцины от COVID-19 около 90%

Novavax заявила об эффективности своей вакцины от COVID-19 89%. Данный препарат создали на основе протеина. Об этом сообщает телеканал "360".
Испытания третьей фазы прошли в Великобритании.
Вакцина Novavax от COVID-19 демонстрирует эффективность 89,3%.
цитата из пресс-релиза Novavax
Эффективность препарата проверялась в условиях распространения "британского" штамма коронавируса.
Ранее эксперт прокомментировал заявление Голиковой о вреде ковид-паспортов.
Видео: YouTube / Sky News Australia
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