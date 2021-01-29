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Novavax заявила об эффективности вакцины от COVID-19 около 90%

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Испытания третьей фазы прошли в Великобритании.

Novavax заявила об эффективности своей вакцины от COVID-19 89%. Данный препарат создали на основе протеина. Об этом сообщает телеканал "360".

Испытания третьей фазы прошли в Великобритании.

Вакцина Novavax от COVID-19 демонстрирует эффективность 89,3%.

цитата из пресс-релиза Novavax

Эффективность препарата проверялась в условиях распространения "британского" штамма коронавируса.

Ранее эксперт прокомментировал заявление Голиковой о вреде ковид-паспортов.

Видео: YouTube / Sky News Australia

 

Теги: novavax, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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