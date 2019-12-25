Эксперт прокомментировал заявление Голиковой о вреде ковид-паспортов

После слов заместителя председателя правительства некоторым регионам, по всей видимости, придется отменить свои решения о введении ковид-паспортов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о "нецелесообразности и даже вредности" введения ковид-паспортов. Эксперты Telegram-кагала "Мейстер" отметили, что слова чиновницы сильно уменьшают возможность введения этих паспортов.

Тем регионам, которые собирались ввести паспорта или уже ввели, придется переформатировать инициативу или вовсе отменить ее. Заместитель председателя правительства при этом обозначила тот факт, что Россия продолжает сотрудничество с ВОЗ по созданию международных сертификатов вакцинации от коронавируса. Желание поехать за границу станет дополнительным стимулом для вакцинации, подчеркнули эксперты.

Татьяна Голикова объяснила, чем может быть вреден ковид-паспорт.

Фото: Правительство РФ