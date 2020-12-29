Чиновница не поддерживает введение дополнительных документов для вакцинированных.

Татьяна Голикова ответила на вопрос о "ковидных паспортах". По мнению российского вице-премьера, введение дополнительных документов для вакцинированных нецелесообразно. Это сформирует у граждан мнение о том, что вакцинация является обязательным процессом. Чиновница уверена, что такая ситуация будет только "раздражителем" для населения.

Я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила, что на данный момент в России изготовлено около 8,2 млн доз вакцины. Из них 2,7 млн доз уже направлены в медицинские учреждения.

Власти Удмуртии отказались вводить ковидные паспорта.

Видео: kremlin.ru