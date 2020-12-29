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Татьяна Голикова ответила на вопрос о "ковидных паспортах"

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Чиновница не поддерживает введение дополнительных документов для вакцинированных.

Татьяна Голикова ответила на вопрос о "ковидных паспортах". По мнению российского вице-премьера, введение дополнительных документов для вакцинированных нецелесообразно. Это сформирует у граждан мнение о том, что вакцинация является обязательным процессом. Чиновница уверена, что такая ситуация будет только "раздражителем" для населения.

Я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила, что на данный момент в России изготовлено около 8,2 млн доз вакцины. Из них 2,7 млн доз уже направлены в медицинские учреждения.

Власти Удмуртии отказались вводить ковидные паспорта.

Видео: kremlin.ru

Теги: ковид-паспорт, паспорт вакцинации, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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