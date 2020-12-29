Голикова выступила против введения ограничивающих передвижение ковид-паспортов

Вице-премьер России считает, что такая инициатива недопустима.

Татьяна Голикова выступила против введения ковид-паспортов, которые ограничивают людей в передвижении между странами. Об этом российский вице-премьер заявила журналисту Сергею Брилеву в эфире программы "Вести в субботу" для телеканала "Россия-1".

Не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По мнению чиновницы, сертификат о прививке также не должен являться основанием для допуска людей на массовые мероприятия. Такой подход она назвала неправильным. Голикова отметила, что правительство приговорило с регионами о том, что введение такого рода документа для допуска на общественно значимые события недопустимо.

Голикова сравнила уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19.

Фото: Правительство России