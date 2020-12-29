Голикова выступила против введения ограничивающих передвижение ковид-паспортов

Татьяна Голикова выступила против введения ковид-паспортов, которые ограничивают людей в передвижении между странами. Об этом российский вице-премьер заявила журналисту Сергею Брилеву в эфире программы "Вести в субботу" для телеканала "Россия-1".
Не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
По мнению чиновницы, сертификат о прививке также не должен являться основанием для допуска людей на массовые мероприятия. Такой подход она назвала неправильным. Голикова отметила, что правительство приговорило с регионами о том, что введение такого рода документа для допуска на общественно значимые события недопустимо.
Голикова сравнила уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19.
Фото: Правительство России
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