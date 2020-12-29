Вице-премьер РФ не советует ставить вакцину переболевшим коронавирусом, так как у них уже есть антитела.

Татьяна Голикова сравнила уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19. Об этом российский вице-премьер сообщила в эфире программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву. Выпуск будет показан в эфире телеканала "Россия-1". По сведениям чиновницы, число антител после заражения коронавирусом и прививкой практически идентичен.

Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова не рекомендовала вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом. По данным спикера, имеющиеся медицинские данные говорят о том, что случаи вторичного инфицирования единичны. Ученые не делают различий между антителами, которые вырабатываются после болезни и теми, которые получены после вакцины.

В России произвели 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19.

Фото: Минздрав России