Татьяна Голикова рассказала, что регионы получат в первом квартале 2021 года 17 млн доз вакцины.

В России развернули 2 250 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-1". Чиновница дала интервью журналисту Сергею Брилеву для программы "Вести в субботу".

Когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, в России было порядка 1 300 пунктов вакцинации, сейчас их уже 2 250, и они с каждым днем открываются и открываются, я бы даже сказала, с каждым часом Татьяна Голикова, вице-премьер России

Российская чиновница рассказала, что по стране более 17 млн доз вакцины от коронавируса должны поступить в регионы для вакцинирования гражданского населения. Субъекты РФ и медицинские организации их получат в первом квартале 2021 года. В настоящее время правительство сформировало предварительный план прививочной кампании.

Если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан - это уже либо полностью привитых двумя дозами, либо получивших одну Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные.

Фото: Правительство России