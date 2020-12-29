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Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные
Сегодня, 11:29
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lesjasap

Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные

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В России все еще ведут исследования по поиску источника распространения коронавируса.

Татьяна Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные. Об этом российский вице-премьер сообщила в интервью журналистам телеканала "Россия-1". 

Это были сложные дни, потому что нам многое пришлось делать одновременно вместе с нашими коллегами из 85 регионов страны

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница добавила, что в настоящее время в России продолжаются исследования в отношении происхождения инфекции. Однако она добавила, что наиболее вероятным источником распространения коронавируса являются летучие мыши. По словам Голиковой, озвученная версия уже модифицировалась. Предположительно в связке между человеком и летучей мышью был еще один распространитель инфекции.

Эксперт прокомментировал планы России по массовой вакцинации населения от COVID-19.

Фото: Правительство России

Теги: вице-премьер, массовая вакцинация, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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