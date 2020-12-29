Эксперт прокомментировал планы России по массовой вакцинации населения от COVID-19

В течение года в России планируют привить от коронавируса почти 69 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до марта массовая вакцинация населения России будет осуществляться вакциной "Спутник V". Позже в оборот введут еще две вакцины — "ЭпикВакКорона" и "КовиВак". Всего в 2021 году планируется вакцинировать 60% населения. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что привить за год 68,6% — это нетривиальная задача, учитывая, что на данный момент прививку сделали 1 млн человек.

Масштабная задача может быть выполнена, если удастся реализовать планы по резкому увеличению выпуска вакцины и ввода новых вакцин. Эксперт обратили внимание на то, что среди желающих привиться есть лидеры парламентских фракций Госдумы. Среди них — Сергей Неверов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и другие депутаты Госдумы. На личном примере они решили "придать импульс" вакцинации.

Ранее Татьяна Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией.

Фото: Piter.TV