Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией

Массовая вакцинация стартовала в России 18 января.

Граждане, которые переболели коронавирусом, не должны торопиться с прохождением вакцинации. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от COVID-19.

После перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Татьяна Голикова

Как отметила Голикова, повторно заболевают только единицы. Поэтому она не рекомендовала торопиться с вакциной тем людям, которые болели COVID-19. Массовая вакцинация в России началась 18 января.

Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от коронавируса в первую очередь.

Видео: Правительство России