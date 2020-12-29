Татьяна Голикова рассказала о доставке в регионы партий вакцины от коронавируса.

В России произвели 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19. Об этом в эфире программы "Вести в субботу" рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она дала интервью Сергею Брилеву для телеканала "Россия-1". Вакцина прошла через контроль качества и безопасности. По сведениям чиновницы, около 2,1 млн доз уже доставлено в регионы.

Могу сказать, что уже сейчас произведено 7,6 миллиона доз вакцины, 2,1 миллиона поставлены в регионы страны...Мы ожидаем, что на следующей неделе объемы еще дополнительно возрастут… соответственно, будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования Татьяна Голикова, вице-премьер России

Российская чиновница отметила, что правительство ориентирует региональные власти на то, чтобы местные жители имели возможность записаться на вакцинацию на едином портале государственных услуг. Также важным моментом Голикова назвала организацию пунктов вакцинации для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов.

В России развернули 2 250 пунктов вакцинации от коронавируса.

Фото: Правительство России