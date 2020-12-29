  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:30
36
nastya960
Код вставки плеера

Власти Удмуртии отказались вводить ковидные паспорта

0 0

Прививку в республике сделали уже 4995 человек.

Власти Удмуртии не будут вводить в республике ковид-паспорта для жителей, которые сделали прививку. Об этом в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Александр Бречалов.

Никаких ковидных паспортов мы вводить не будем.

Александр Бречалов, глава Удмуртии

Бречалов напомнил жителям республики, что вакцинация является добровольной и бесплатной. В Удмуртию уже поступили более 5,4 тысячи дох вакцины. На неделе должны привезти еще более 20 тысяч доз. Прививку в республике сделали уже 4995 человек.

Ранее Голикова выступила против введения ограничивающих передвижение ковид-паспортов.

Видео: ВК/Александр Бречалов

 
Теги: александр бречалов, коронавирус, паспорта ковидные, удмуртия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии