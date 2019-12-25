"Вектор" назвал "Эпиваккорону" эффективной против британского и южноафриканского штаммов

Александр Семенов рассказал о действенности препарата к известным мутациям коронавируса.

"Вектор" назвал российскую вакцину "Эпиваккорону" эффективной против британского и южноафриканского штаммов. Об этом в эфире радиостанции "Вести FM" сообщил глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Александр Семенов.

Против всех известных, которые сейчас есть, - и британского, и южноамериканского, и южноафриканского - "Эпиваккорона" работает. Александр Семенов, представитель "Вектора"

Эксперт напомнил журналистам, что после вакцинации препаратом в 94 процентах случаев в организме привитого формируются антитела к инфекции. По мнению специалистов, иммунитет к COVID-19 от "Эпиваккороны" сохраняется по меньшей мере год. Семенов заметил, что сейчас "Вектор" получает массу заявок на поставку собственной разработки в другие страны.

ФАС объявила о значительном снижении цены на вакцину "ЭпиВакКорона".

Фото: coronavirus-monitor.ru