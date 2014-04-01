ФАС объявила о значительном снижении цены на вакцину "ЭпиВакКорона"

Цена снизится в два раза.

Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной цены на вакцину "Эпиваккорона". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу решений антимонопольного ведомства. Отпускная цена снижена с 9 542 рублей до 4 210 рублей за десять ампул.

О прежней стоимость препарата "Эпиваккорона" в 9,5 тысяч рублей было объявлено в конце января.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России и приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "ЭпиВакКорона". из сообщения ФАС

Напомним, что в России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", его облегченная версия "Спутник Лайт", "Эпиваккорона", а также препарат "Ковивак". Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.

Ранее Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных.

Фото: coronavirus-monitor.ru