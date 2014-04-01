Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Первые испытания были проведены на кошках, собаках, лисах и других животных.

В России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса для животных. Ей дали название "Карнивак-Ков". Об этом сообщил "РИА Новости" замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

По его словам, разработчиком вакцины является федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных". Это первый препарат от COVID-19 для животных в мире.

Сейчас специалисты изучают срок вырабатывания иммунитета после вакцинации. Савенков заявил, что предварительно он будет составлять не менее полугода. Первые испытания были проведены на кошках, собаках, лисах и других животных.

Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и об ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Константин Савенков, замруководителя Россельхознадзора

Предполагается, что массовое производство вакцина могут запустить в апреле.

Ранее мы сообщали, что Россия начала производство вакцины "Ковивак".

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