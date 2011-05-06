Россия начала производство вакцины "Ковивак"

Это уже третья российская вакцина от коронавируса.

Центр имени Чумакова официально начал производство вакцины "Ковивак", сообщает пресс-служба Минобрнауки. В ближайшее время она будет распространена по регионам России.

В Центре ожидают, что "Ковивак" поступит в медучреждения 28 марта. Также расчитывается увеличить объем производства до 500 тысяч в ближайшие два месяца, а в дальнейшем – до 10 миллионов доз в год.

Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил ТАСС, что ревакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак" возможна.

Все вакцины, основанные на платформе инактивированной вакцины, возможно сделать повторно директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов

Ранее мы сообщали, что в НИЦ имени Гамалеи заявили, что ревакцинация "Спутником V" может не сработать.

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