В НИЦ имени Гамалеи ответили на слова Натальи Пшеничной о том, что ревакцинация "Спутником V" может не сработать.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V". Об этом специалист сообщил журналистам в качестве комментария на слова Натальи Пшеничной. Эксперт уверил СМИ, что повторная ревакцинация не только возможна, но и может быть более эффективна, чем первичная.

Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что ранее представитель НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила в интервью Владимиру Соловьеву о том, что повторно прививаться "Спутником V", вероятно, будет невозможно. Позже она добавила, что для ревакцинации медики могут использовать препараты "ЭпиВакКорону" и "КовиВак". В ответ на это Гинцбург объяснил, что иммунитет к аденовирусам усиливает формирование ключевого в защите организма клеточного иммунитета. Он не влияет на на формирование гуморального иммунного ответа.

Фото: Минздрав России