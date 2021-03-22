В Центре им. Гамалеи начались испытания "Спутника V" в виде капель

Гинцбург предположил, что детей можно будет прививать вакциной "Спутник V" с четырехлетнего возраста.

Глава Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде капель. Об этом он рассказал на совещании у президента по вопросам вакцинации против коронавируса.

Сформировано несколько возрастных групп. По мнению специалистов, начинать нужно с подростков от 12-13 до 17 лет. Ученые центра работают над этим вместе с педиатрами. Следующая возрастная группа будет от 8 лет. Предполагается, что специалисты выделят ещё одну группу – 3-4 года. Возможно будет ещё одна, более низкая категория. По словам Гинцбурга, вопрос вакцинации детей должны решить в этом году.

Напомним, вакцина "Спутник V" разработана Центром им. Гамалеи при поддержке РФПИ, на основе изученной платформы аденовирусных векторов человека. Минздрав зарегистрировал её в августе 2020 года. "Спутник V" является первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики коронавируса.

Ранее мы сообщили, что Путин пообщался с главой Евросовета на тему использования вакцины "Спутник V".

Видео: kremlin.ru