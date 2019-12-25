Путин пообщался с главой Евросовета на тему использования вакцины "Спутник V"

В рамках телефонного разговора Путин и Мишель обсудили актуальные темы международной повестки.

Президент России Владимир Путин побеседовал с председателем Европейского совета Шарль Мишелем по поводу использования российской вакцины "Спутник V". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Участники разговора затронули вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуацию в Белоруссии и ещё ряд важных тем. Российский лидер подчеркнул готовность России к восстановлению нормального взаимодействия при наличии встречного интереса со стороны стран ЕС.

С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность. Пресс-служба Кремля

Накануне состоялось совещание по вопросу вакцинации от COVID-19. В рамках встречи Путин напомнил, что Москва подала официальную заявку на регистрацию российского "Спутника V" в Европейское агентство лекарственных средств. Документ был отправлен 21 января. Россия получила ответ со стороны агентства только 4 марта. Пришло решение о начале рассмотрения заявки.

Ранее мы сообщили, что премьер Словакии допустил свою отставку после скандала из-за "Спутника V".

Фото: kremlin