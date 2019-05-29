Премьер Словакии допустил свою отставку после скандала из-за "Спутника V"

Кризис начался после того, как Матович принял решение о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Словакии Игорь Матович допустил свою отставку после скандала из-за "Спутника V". По его словам, уход может помочь в урегулирование правительственного кризиса.

Кризис начался после того, как Матович принял решение о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

При этом премьер назвал обязательное условие для его ухода в отставку. Так, заметил Мавтович, покинуть свои посты должны будут и другие члены правительственной коалиции. Так, например, Матовчи считает необходимой отставку министра экономики Рихарда Сулика, главы комитета здравоохранения Яны Битто-Циганиковой, министра юстиции Марии Коликовой и прочих.

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Видео: YouTube / SlobodnaEuropaEu