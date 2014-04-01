Волгоградка умерла от бешенства после укуса кошки

Женщина списывала недомогания на коронавирус.

60-летняя жительница Волгограда скончалась от бешенства в районной больнице. Об этом сообщает издание "Блокнот Волгограда". Женщину укусила зараженная опасной инфекцией кошка. Первое время пострадавшая списывала свое недомогание на коронавирус.

Волгоградка также сообщила врачам, что в последнее время ее кошка вела себя агрессивно и однажды укусила хозяйку за руку. Животное было убито. Позже своей смертью умерла собака женщины. Рядом с ее будкой была найдена мертвая лиса. Видимо, она и принесла в дом заразу, сообщает "Блокнот Волгограда".

В прошлый понедельник, 22 марта, женщина обратилась в Новоаннинскую центральную районную больницу с жалобами на симптомы, характерные для COVID-19. 60-летней пациентке было тяжело дышать, поднялась температура. После обследования ей диагностировали бешенство. источник "Блокнота Волгограда" в экстренных службах Волгоградской области.

25 марта женщина скончалась в больнице. В тот же день комитет здравоохранения Волгоградской области призвал население активно проходить вакцинацию от бешенства.

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