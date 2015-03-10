Количество выделяемого CO2 зависит от места проживания животного.

Американский учёный увидели в собаках опасность для экологии планеты, так как эти домашние животные потребляют в пищу довольно много мяса. Об этом пишет "360" со ссылкой на публикацию преподавателя из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин.

Он заявил, что на 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов влияния на американскую экологию — что эквивалентно выбросам в 64 миллиона тонн СО2.

Отмечается, что количество выделяемого CO2 зависит от места проживания животного. Так, например, собака от десяти до 20 килограмм за всю свою жизнь в среднем выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2. В Китае — от 3,7 до 19,1 тонны.

Ранее мы писали, что пикап повис над 30-метровым ущельем в штате Айдахо.

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