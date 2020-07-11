Пикап повис над 30-метровым ущельем в штате Айдахо

В машине находились два пожилых человека и две собаки.

В США пикап повис над 30-метровым ущельем. Инцидент зафиксирован в штате Айдахо. По информации от местных правоохранительных органов, водитель транспортного средства не справился с управлением. Сначала машину на дороге ударило об отбойник, а затем она вылетела с моста. Людей спасли цепи безопасности, пристегнутые дому на колесах. Благодаря этому они не упали вниз с высоты десятиэтажного дома.

В местных СМИ объяснили, что внутри пикапа находились 67-летний мужчина, а также его 64-летняя супруга. В транспорте также были две домашние собаки. Специалисты смогли спасти всех.

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Видео: Youtube/VOA News