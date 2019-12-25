Пикап будет поставляться в четырех комплектациях.

Автомобильный производитель GMC анонсирует новый вариант внедорожника Canyo и дату запуска модернизированного среднеразмерного пикапа. Транспортное средство обновлено за счет премиального оснащения и улучшенных характеристик. Машина будет реализовываться в четырех вариациях. В частности, речь идет о моделях AT4X и AT4X Edition 1.

Базовый Canyon стоит около 40 тысяч олларов, а стоимость "заряженной" версии AT4X начнётся с отметки в 64 тысячи долларов. По официальным данным представителей автомобильной марки, такой ценовой разрыв обусловлен стремлением производителя зайти в сегмент-"премиум".

Обычная модель Canyon поставляется только с одним мотором. Речь идет о 2,7-литровом бензиновом турбированном двигателе, который выдаёт 580 Нм крутящего момента. Вариант AT4X получит увеличенный на 2,5 см клиренс, особый режим движения Baja. При комплектации Edition 1 автомобиль обзаведётся камерами кругового обзора, включая камеру под днищем, а также получит дополнительный светодиодный комплект освещения и 17-дюймовые колёсные диски со внедорожными покрышками.

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Фото и видео: GMC