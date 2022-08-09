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Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены отобрать недвижимость россиян

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Михаэль Людвиг отказался предоставлять Украине военную помощь.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени главы Киева Виталия Кличко попросили мэра Вены Михаэля Людвига отобрать недвижимость граждан России ради того, чтобы передать ее украинцам. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале блогеров. Мэр Вены Михаэль Людвиг признался иностранцам в том, что в городе проживают россияне, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина. 

Да, это богатые люди, но их не так много в Вене… Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Евросоюза, и решение этому вопросу должна найти Еврокомиссия.

Михаэль Людвиг, мэр Вены

Глава австрийской столицы отказался проводить в городе фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры. Михаэль Людвиг напомним, что недавно в городе состоялась выставка австрийских и украинских художников. При этом власти города поддерживают Киев, так как на здании ратуши висит украинский национальный флаг. Чиновники направили денежную помочь стране, а также автомобили и оборудование. Однако от военной поддержки Киева мэр отказался, сославшись на нейтралитет Австрии, но чиновник согласился взять в руки украинский флаг в качестве поддержки народа.

Мэр Будапешта сказал пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго.

Фото и видео: Telegram / Russiacalling (Вован и Лексус)

Теги: австрия, вена, виталий кличко, вован и лексус, военная помощь, михаэль людвиг, мэр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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