Михаэль Людвиг отказался предоставлять Украине военную помощь.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени главы Киева Виталия Кличко попросили мэра Вены Михаэля Людвига отобрать недвижимость граждан России ради того, чтобы передать ее украинцам. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале блогеров. Мэр Вены Михаэль Людвиг признался иностранцам в том, что в городе проживают россияне, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина.

Да, это богатые люди, но их не так много в Вене… Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Евросоюза, и решение этому вопросу должна найти Еврокомиссия. Михаэль Людвиг, мэр Вены

Глава австрийской столицы отказался проводить в городе фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры. Михаэль Людвиг напомним, что недавно в городе состоялась выставка австрийских и украинских художников. При этом власти города поддерживают Киев, так как на здании ратуши висит украинский национальный флаг. Чиновники направили денежную помочь стране, а также автомобили и оборудование. Однако от военной поддержки Киева мэр отказался, сославшись на нейтралитет Австрии, но чиновник согласился взять в руки украинский флаг в качестве поддержки народа.

Мэр Будапешта сказал пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго.

Фото и видео: Telegram / Russiacalling (Вован и Лексус)