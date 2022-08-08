Мэр Будапешта сказал пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Он также заявил, что изоляция главы венгерского правительства усиливается.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь сказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, что режиму премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осталось недолго. Видео разговора опубликовали на Telegram-канале пранкеров.

Отвечая на реплику о нежелании Орбана сражаться с Россией, Карачонь заявил, что федеральное правительство находится "не на той стороне". По его словам, из-за этого было сложно согласовать полный список санкций. Он также заявил, что изоляция главы венгерского правительства усиливается.

Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время Гергей Карачонь, мэр Будапешта

Отметим, что разговор с мэром Будапешта прошел от имени мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине.

Видео: Rutube / Вован и Лексус