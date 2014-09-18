Продажи пикапов в Петербурге рухнули до 506 машин за полгода

Петербуржцы стали реже покупать пикапы.

В Санкт-Петербурге продажи пикапов за первое полугодие 2025 года сократились на 40%. Об этом сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

С января по июнь в городе было зарегистрировано 506 пикапов. За тот же период прошлого года показатель составлял 840 автомобилей.

Лидером рынка стал Foton Tunland, продажи которого выросли на 325% и достигли 85 машин. На втором месте оказался Dodge RAM с 74 регистрациями, что на 12% меньше, чем годом ранее. Третью позицию занял "УАЗ Пикап", чьи продажи снизились на 66% и составили 52 автомобиля.

В пятёрку также вошли Great Wall Poer и JAC T9. Аналитики отмечают, что в первом квартале 2025 года рынок пикапов в Петербурге показал рост на 26%. Однако во втором квартале падение оказалось значительным из-за высокой базы прошлого года по отдельным моделям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге экс сотрудницу таможни обвиняют в многомиллионных взятках.

Фото: freepik