В России средняя цена подержанного китайского авто превысила 2,2 млн рублей
Сегодня, 9:31
Отмечается, что средняя стоимость машин китайского производства выросла почти на 5%.

В России средняя цена подержанного китайского автомобиля по итогам февраля 2026  года превысила 2,2 млн рублей. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на исследование "Авто.ру бизнес".

Отмечается, что средняя стоимость машин китайского производства выросла почти на 5%. Другие иномарки подорожали в цене на 3%, до 2,35 млн рублей. При этом доля производителей из Китая в общем объеме предложения на вторичном рынке в феврале достигла 7%.

Самый заметный рост средней цены по всему сегменту поддержанных авто зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Показатель вырос на 5% и составил 2,13 млн рублей. Далее идут Татарстан (+5%, до 1,58 млн рублей) и Чеченская Республика (+5%, до 1,48 млн рублей).

Ранее мы сообщали, что объем авторынка в РФ упал на 7,8% впервые за 10 лет.

Фото: pxhere.com

