Провайдер в США заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа

Страницы будут недоступны для тех пользователей, которые обратятся с соответствующим запросом.

Провайдер Your T1 WIFI из Штата Айдахо заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении президента Дональда Трампа. Об этом рассказывает местное телевидение.

Руководство компании заявило, что данное решение было принято после того, как Twitter и Facebook заблокировали страницы действующего президента и его сторонников.

При этом подчёркивается, что данные социальные сети будут заблокированы для тех пользователей, которые обратятся с соответствующим запросом.

Ранее Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации.

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