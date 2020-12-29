  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Провайдер в США заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа
Сегодня, 11:03
31
matveyvn

Провайдер в США заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа

0 0

Страницы будут недоступны для тех пользователей, которые обратятся с соответствующим запросом.

Провайдер Your T1 WIFI из Штата Айдахо заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении президента Дональда Трампа. Об этом рассказывает местное телевидение.

Руководство компании заявило, что данное решение было принято после того, как Twitter и Facebook заблокировали страницы действующего президента и его сторонников.

При этом подчёркивается, что данные социальные сети будут заблокированы для тех пользователей, которые обратятся с соответствующим запросом.

Ранее Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации.

Фото: pixabay.com

Теги: facebook, twitter, блокировки, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии