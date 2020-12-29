Провайдер в США заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа

Провайдер Your T1 WIFI из Штата Айдахо заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении президента Дональда Трампа. Об этом рассказывает местное телевидение.
Руководство компании заявило, что данное решение было принято после того, как Twitter и Facebook заблокировали страницы действующего президента и его сторонников.
При этом подчёркивается, что данные социальные сети будут заблокированы для тех пользователей, которые обратятся с соответствующим запросом.
Ранее Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации.
Фото: pixabay.com
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