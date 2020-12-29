Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации

Местные власти уже ввели аналогичный режим.

Действующий президент США Дональд Трамп утвердил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации. Он распорядился направить в столицу федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы государства - с 11 по 24 января.

Чрезвычайные меры защиты будут обеспечены за счет федерального финансирования на 100%. цитата из указа президента США

Отмечается, что местные власти уже ввели ЧС и попросили принять аналогичные меры Дональда Трампа.

Ранее в конгрессе внесли статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу".

Видео: YT / Bloomberg Quicktake: Now