В Европу не пустили 20 кошек и собак из Петербурга

У одной из собак не было микрочипа.

20 кошек и собак не смогли попасть из Петербурга в Литву, Бельгию, Испанию и Нидерланды. Машину с домашними питомцами не пропустили в Псковской области на российско-латвийском участке границы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время досмотра животных оказалось, что у одной из собак не было микрочипа. Из-за этого нельзя проверить достоверность данных в ее ветеринарном сертификате. В связи с нарушением машину с питомцами вернули в Петербург, поскольку все животные были оформлены единой партией.

Ранее на Балтийской таможне более 24 тонн швейцарского сыра не пустили в Петербург.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям