Роспотребнадзор сообщил о трех линиях защиты "Эпиваккороны"

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" создает тройную иммунную защиту, сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте ведомства.
Первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным районом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором. Вторую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид слияния. Они связываются с белком S и препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя проникновение вируса в клетку. Если вирусу все же удалось проникнуть в клетку, срабатывает третья линия защиты.
сайт Роспотребнадзора
Напомним, в России созданы две вакцины от COVID-19 — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" рассказал о результатах тестирования вакцины на добровольцах: через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.
Фото: Pixabay.com
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