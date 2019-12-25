Роспотребнадзор сообщил о трех линиях защиты "Эпиваккороны"

Новая вакцина от коронавируса защищает организм по трем направлениям.

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" создает тройную иммунную защиту, сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте ведомства.

Первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным районом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором. Вторую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид слияния. Они связываются с белком S и препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя проникновение вируса в клетку. Если вирусу все же удалось проникнуть в клетку, срабатывает третья линия защиты. сайт Роспотребнадзора

Напомним, в России созданы две вакцины от COVID-19 — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" рассказал о результатах тестирования вакцины на добровольцах: через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.

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