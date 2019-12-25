Украина договорилась о получении 15 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax

Минздрав смог увеличить число доз американской вакцины от коронавируса, которые получит Киев, на 5 млн.

Украина договорилась о получении 15 млн доз американской вакцины от коронавируса NovaVax. Об этом в собственном аккаунте на Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник подчеркнул, что таким образом Киев получит на пять тысяч доз препарат больше, чем планировалось изначально. В настоящее время эксперт находится в рабочей командировке в индийском городе Пуна, в котором расположено производство вакцин Serum Institute.

Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Напомним, что первые поставки препарата Novavax на Украину запланированы с июля текущего года.

Правительство Украины продлевает в стране карантин до 30 апреля.

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