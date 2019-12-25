Роспотребнадзор: один пациент с британским штаммом может заразить до 23 человек

У заразившихся новыми штаммами коронавируса почти в шесть раз больше контактов в сравнении с пациентами с привычной уже вариацией вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на онлайн-конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика", скольких человек может заразить один пациент с новыми мутациями COVID-19.

При обычном варианте коронавируса специалисты Роспотребнадзора отслеживают в среднем четыре человека, имевших контакт с заболевшим. Это объясняется заразностью вируса.

Но у пациентов с новыми штаммами с мутациями уже отслеживают в среднем 23 контакта на одного инфицированного. При этом Попова отметила, что российские эксперты пока не нашли подтверждения данных, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее обычного.

Ранее глава ведомства заявила, что прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на коронавирус в аэропорту

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