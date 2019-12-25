  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Попова: прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на коронавирус в аэропорту
Сегодня, 9:54
62
lesjasap

Попова: прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на коронавирус в аэропорту

0 0

В Роспотребнадзоре рассказали о дополнительном контроле прилетающих в страну.

Глава Роспотребнадзора заявила, что прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на коронавирус в аэропорту. Такое заявление Анна Попова сделала во время выступления на онлайн-конгрессе Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021", посвященном вопросам эпидемиологии, а также профилактики и диагностики коронавируса.

Все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в РФ

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница уточнила, что нововведение вступает в силу с 27 апреля в рамках дополнительного контроля за ввозом инфекции на территорию страны.

Голикова призвала туроператоров не продавать путевки в Турцию на даты после 1 июня.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, индия, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии