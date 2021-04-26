  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:30
55
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Голикова призвала туроператоров не продавать путевки в Турцию на даты после 1 июня

0 0

Приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией заканчивается 1 июня.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня. Об этом информирует ТАСС.

Напомним, что 1 июня 2021 года заканчивается приостановка  авиасообщения Турцией и Танзанией. По словам Голиковой, в настоящее время продолжается вывоз россиян из этих стран из-за сложной сложившейся обстановки с коронавирусом там.

Голикова призвала туроператоров приостановить продажу путевок российским туристам до тех пор, пока власти страны не примут решение по возобновлению авиасообщения. По ее мнению, прежде чем позволить российским туристам вновь посещать Турцию и Танзанию, следует убедиться в безопасности той страны, куда они собираются отправиться

Ранее Попова сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на границе.

Видео: Правительство России

Теги: запрет на отдых в турции, отдых в танзании, татьяна голикова, турция и танзания
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии