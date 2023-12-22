В книгах живут пылевые клещи.

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, почему старые книги могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В книгах скапливается пыль, а эта среда является идеальной для клещей. Пылевые клещи способны спровоцировать аллергические реакции вплоть до отека Квинке.

Специалисты отмечают, что старинное или раритетное издание нужно оставить в морозильной камере на 5-7 дней. Пылевые клещи погибают при сильном холоде.

Сразу после покупки рекомендуем завернуть книгу в целлофановый пакет и убрать на 5–7 дней в морозилку. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

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