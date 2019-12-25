В России выявили более 80 случаев заражения британским штаммом коронавируса

Также выявлено шесть случаев заражения южноафриканским штаммом.

В России выявили 81 случай заражения британским и шесть южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова газете "Известия".

По ее словам, сейчас во многих странах мира учеными выявляются все больше случаев заражения именно этими штаммами. Попова отметила, что для прекращения распространения COVID-19 лучше пока отказаться от путешествий.

Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова также уточнила, что сейчас в РФ насчитывается более 20 видов коронавируса. В настоящее время ученые оценивают их эпидемиологическую значимость.

Напомним, новая мутация коронавируса отличается большей заразностью. Ее впервые обнаружили в Великобритании в середине декабря 2020 года. Также выявлены южноафриканский штамм вируса и бразильский в 80 и 45 странах соответственно.

Ранее в Южной Корее заявили, что эта неделя станет критической для страны в борьбе с пандемией.

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