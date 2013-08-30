В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

У него есть характеристики, схожие с южноафриканским вариантом.

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Центральной университетской больницы города Турку.

Новый вариант COVID-19 имеет схожие характеристики с южноафриканским штаммом. В больнице отметили, что вирус легко распространяется. Об этом свидетельствуют данные по заболевшим студентам - более 90 человек. У всех инфицированных наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Кроме того, у нового штамма обнаружили новые мутации, которые ранее не встречались ученым. Главврач отделения вирусологии Тютти Вуоринен заявил, что пока нет конкретной информации, откуда он мог появиться.

Ранее Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией.

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