Врачи рассказали о выявленных варианта инфекции в стране.

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией. Об этом журналистам сообщили представители местного консорциума по геному SARS-CoV-2. Обновленная инфекция выявлена в 18 штатах страны. В рабочую группу консорциума входят с декабря 2020 года десять национальных лабораторий. За время своей работы ученые нашли 771 вариант мутации вируса, которые вызывают беспокойство из-за повышенной контагиозности.

К ним относятся 736 образцов, положительных на штамм линии Великобритании (B.1.1.7). 34 образца оказались положительными на штамм южноафриканской (B.1.351) линии. Один образец был обнаружен положительным на штамм бразильской (P.1) линии. Образцы с этими вариантами были выявлены в 18 штатах.

пресс-служба Минздрава Индии

В ведомстве подчеркнули, что новая двойная мутация зафиксирована также на территории индийского штата Махараштра. Данный регион на протяжении нескольких дней лидирует по числу заразившихся COVID-19.

Власти Германии продлили карантин до 18 апреля.

Фото: Pixabay.com