В Индии обрушилась трибуна со зрителями

В Индии обрушилась трибуна на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.
На стадионе проходила церемония открытия Национального чемпионата по кабадди. Это такая популярная игра в Индии, включающая в себя элементы пятнашек и борьбы. Именно в этот момент обрушилась трибуна, на которой находились около 1,5 тыс. человек. По мнению специалистов, эта цифра гораздо больше, чем трибуна могла выдержать. Старший офицер полиции Сурьяпета заявил, что сообщений о погибших не поступало. Раненные переданы медикам.
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Видео: Youtube/The News Minute
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