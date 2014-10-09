Следователи считают, что подозреваемый размещал в интернете посты, в которых содержатся признаки оправдания идеологии радикального ислама.

В Норильске задержан тренер по дзюдо. Его обвиняют в публичных призывах к совершению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Речь идет о 40-летнем местном жителе. По данным следствия, мужчина пропагандировал насилие и призывал к необходимости участия в террористической организации. В скором времени следователи выйдут с ходатайством о его аресте. Материалы поступили в распоряжение регионального главка ФСБ.

Позднее следователи не подтвердили информацию о том, что мужчина проводил религиозные исламские обряды в раздевалке зала.

Ранее мы сообщили, что телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию.

Фото: pexels.com