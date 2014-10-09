В Норильске задержан тренер по дзюдо. Его обвиняют в публичных призывах к совершению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Речь идет о 40-летнем местном жителе. По данным следствия, мужчина пропагандировал насилие и призывал к необходимости участия в террористической организации. В скором времени следователи выйдут с ходатайством о его аресте. Материалы поступили в распоряжение регионального главка ФСБ.
Позднее следователи не подтвердили информацию о том, что мужчина проводил религиозные исламские обряды в раздевалке зала.
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Фото: pexels.com
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